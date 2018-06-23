Стало известно, какое количество выпитого кофе полезно для здоровья

В Федеративной Республике Германия группа исследователей, представляющая Университет имени Генриха Гейне (город Дюссельдорф) пришли к выводу, что постоянное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress. Согласно обнародованным данным, защитный "кофейный" эффект наступает исключительно в том случае, если в организм человека за день поступит кофеин в количестве, присутствующем в четырех чашках кофе. Данное вещество улучшает функции эндотелиальных клеток, которые являются основанием для внутренней поверхности сосудов. Также ученые утверждают, что одну из главных ролей в этом механизме играет белок "p27", который "по совместительству" участвует в подавлении клеточного цикла.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Японии открыли кафе, в которой кофе готовят роботы.