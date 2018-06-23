Ученые выяснили, что может ускорить появление морщин на лице

Ученые из Университета Вирджинии (США) выяснили, что старение печени способно влиять на появление морщин.

Ожирение органа может активизировать процесс возникновения морщин на лице, пишет MedikForum со ссылкой на данные специалистов.

"… старение печени коррелирует с уровнем содержащегося в ней белка ламина. Когда клетки органа утрачивают способность правильно синтезировать белок, запускаются механизмы их преобразования в жировые клетки", — отметили исследователи.

Ученые добавили, что обычно подобное происходит по мере старения человека. "…при восполнении недостающего белка ламина в клетках печени можно затормозить малоприятное явление морщинистости", — предположили специалисты.

"Правда, технологии, которая бы обеспечила такую транспортировку, пока нет. Исследователи лишь намерены приступить к ее разработке. Одна из предложенных в связи с этим версий предполагает использование с этой целью модифицированных вирусов", — подчеркнуло издание.

Ранее в США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований выяснила, что злоупотребление сахаром приводит к раннему появлению морщин на коже. Ознакомиться с выводами специалистов можно здесь.