Стало известно, когда и за сколько туристы смогут летать в космос

Старт продажи билетов для начинающих космических туристов ожидается в следующем году.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует продавать билеты на суборбитальные полеты и скоро проведет первые пассажирские испытания системы запуска New Shepard.

Старший вице-президент Blue Origin Роб Мейерсон сделал это заявление во время своего выступления на саммите Amazon Web Services, который состоялся на этой неделе в Вашингтоне, пишет Gizmodo.

"Мы планируем начать летать с нашими первыми пассажирами в ближайшее время. Мы планируем начать продажу билетов в 2019 году", — подчеркнул он.

Первыми пассажирами во время испытательных полетов станут сотрудники компании, и уже после прохождения всех испытаний New Shepard примет на борт космических туристов. Оценки стоимости билетов варьируются от 50 до 250 тыс долларов.

Напомним, ранее ученые показали первую орбитальную люксовую гостиницу.