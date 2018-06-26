Полнолуние 28 июня: что нужно и что нельзя делать каждому знаку Зодиака

26 июня 2018, 06:26

Под наибольшим влиянием полнолуния будут находиться Козероги, Раки, Овны и Весы.

Прлнолуние станет самым удачным периодом для Козерога

Астролог Вера Хубелашвили рассказала, какие знаки Зодиака больше всего почувствуют влияние полнолуния 28 июня.

Накануне полнолуния, 27 июня, астролог советует избегать самобичевания и конфликтов, как дома, так и на работе. Нужно проводить больше времени наедине с самим собой, навести порядок в доме и заняться хобби и спортом, чтобы нейтрализовать негативную энергию, которая будет витать в воздухе.

В день полнолуния, 28 июня, астролог советует отменить все деловые встречи.

Под наибольшим воздействием полнолуния будут находиться Козероги, рожденные 25-29 декабря, Раки с датой рождения 26-28 июня, Овны, рожденные 25-27 марта и Весы, которые появились на свет 26-29 сентября.

Эксперт отметила, что влияние полнолуния будет наблюдаться ещё целую неделю после того, как оно произойдет.

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Как повлияет полнолуние в июне 2018 года на каждый из знаков Зодиака, и на что надо обратить внимание:

Полнолуние у Овна будет плотно пересекаться с темой карьеры. В ближайший месяц после полнолуния им надо настроится на определенную гибкость и принимать любые изменения в вашей жизни, поскольку впоследствии они подтолкнут вас к успеху.

Полнолуние затронет сферы взаимодействия с людьми и духовного роста у Тельца. В этот период Тельцы могут пересмотреть свое отношение к жизни. Представителям этого знака предстоит пережить серьезные изменения в жизни, но они пойдут им на пользу.

Близнецам стоит ожидать изменений в финансовом плане. Вы можете получить неожиданный подарок или решить давнюю финансовую проблему. Близнецам нужно быть внимательными, чтобы в этот период не влезть в новые долговые обязательства.

Полнолуние затронет сердечные дела Раков. В этот период Раки будут готовы принимать кардинальные решения в личной жизни – женитьба или развод.

Для Льва актуальными будут вопросы здоровья и работы. Львы наконец обратят внимание на свое физическое состояние и могут отправиться на лечебно-оздоровительные процедуры. На работе вы сможете предложить новаторские решения, которые будут замечены вашим начальством. Возможно также выгодное предложение новой работы, которое обязательно нужно принимать.

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В этот период Девы будут очень заметные и яркие. Представители этого знака смогут показать все свои таланты, они почувствуют силу реализовать любую сложную задачу. Также Дев ожидает страстный бурный роман или же новое дыхание получат старые отношения.

Полнолуние для Весов – период, связанный с семьей, домом. Может возникнуть вопрос ремонта/покупки недвижимости. Неожиданно в гости могут пожаловать родственники.

Полнолуние – хороший период для Скорпионов. Вас ожидает много новых знакомств, встреч, событий. Представители этого знака будут очень активными. Им захочется поездок, контактов, перемен, драйва. Не стоит себя ограничивать в этом.

У Стрельцов на первый план выйдет тема денег. При этом этот вопрос может стоять двояко – могут быть или серьезные денежные поступления, или большие потери. Поэтому стоит в этот период быть аккуратными в тратах.

Козероги, полнолуние 28 июня в вашем знаке. Вас ждет период кардинальных перемен, это могут быть как радикальные перемены во внешности, так и финансовые взлеты. Используйте это время максимально эффективно.

Для Водолея - это время покоя и уединения. Водолеям захочется скрыться от всех и помедитировать. Но не стоит увлекаться, чтобы не стать жертвой собственных иллюзий.

Рыбы будут заметны в социальной жизни, им захочется завязывать новые контакты. К слову, кардинальное обновление окружения Рыбам необходимо, поскольку принесет в дальнейшем удачу.

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