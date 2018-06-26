Ученые научились останавливать несколько видов рака

Группа ученых из Орегонского университета науки и здоровья (США) разработали лекарственный препарат, останавливающий распространение четырех видов онкологии — рака молочной и предстательной желез, толстой кишки / легких.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном издании Nature Communications. Согласно обнародованным данным, препарат получил кодовое наименование KBU2046. Длительные эксперименты, проводимые на мышах, продемонстрировали, что лекарство подавило распространение метастазов и значительное уменьшило разрушение костей. Кроме того, исследователям удалось добиться значительного снижения побочных эффектов и токсичности.

"Лекарство работает таким образом, что, связываясь с протеином, оно останавливает движения клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок", — заявил один из участников проекта, доктор Раймонд Берган.

Он также отметил, что в случае постановки диагноза новополучившийся препарат может полностью остановить размножение раковых клеток и спасти человеку жизнь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак.