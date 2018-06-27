Ученые нашли способ продлить людям жизнь

Чем больше у человека физически развиты конечности, тем лучше его когнитивные способности.

К такому выводу пришли ученые из Испании после полугодового исследования, в котором приняли участие 112 добровольцев старше 70 лет.

В результате ученые создали программу упражнений, учитывающую физические особенности каждого человека, пишет EurekAlert! Эта программа постепенно увеличивает физические нагрузки – по мере адаптации к ним организма – развивая силу, выносливость и чувство равновесия.

У тех участников эксперимента, которые дважды в неделю выполняли упражнения по 45 минут, повысились скорость ходьбы, сила и чувство равновесия. Более того – на несколько пунктов улучшились результаты теста, который демонстрирует степень возрастной дегенерации скелетной мускулатуры. Таким образом, у этих людей увеличилась двигательная функция и для них снизился риск падений и переломов, которые приводят к инвалидизации и смерти.

В то же время в контрольной группе, участники которой просто продолжали выполнять привычную для них деятельность, показатели тестов на равновесие и силу ухудшились.

Напомним, помимо общих советов от профессионалов, которые улучшат эффективность любой тренировки – существуют также рекомендации для тренировки отдельных частей тела.