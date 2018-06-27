Эксперты составили топ-3 наиболее экстремальных мест для занятий сексом

Разнообразие идет сексуальным отношениям на пользу, однако всему есть пределы разумного.

Существуют места, где интиму предаваться не стоит. Telegram-канал "Психология секса" составил топ-3 таких мест.

— Машина

Одни считают это разнообразием, у других альтернативы нет, а третьим просто нравится заниматься сексом на заднем сидении. Однако стоит признать, что места там настолько мало, что нужно иметь весьма миниатюрную фигуру, чтобы поместиться там и при этом не биться головой о крышу или дверь. Так что по факту это крайне неудобно и некомфортно.

— Детская

Здесь возлюбленных ждет настоящее минное поле из разнообразных препятствий – начиная от потерянных паззлов Лего и заканчивая непонятными пятнами странной консистенции, которые состоят скорее всего из клея, кефира и варенья.

— На пляже

Это весьма романтичное место – но только на первый взгляд. На деле влюбленных ждет испытание песком или галькой. "Представьте только, как от него отмываться потом. А если сюда еще добавить различные микроорганизмы, которые могут принести вред здоровью, то это еще и становится очень опасным занятием", – отмечает Telegram-канал.

Ранее ученые нашли идеальную позу для получения женщиной оргазма. Соответствующее сообщение было опубликовано группой ученых из Университета Индианы (США).

Также ученые выяснили, в какой стране больше всего занимаются любовью. Новое исследование, по идее, должно стать настольным материалов для всех секс-туристов.

Напомним, ученые рассказали, почему женщины желают секса. Объединенная группа биологов из Университета Саара и Льежского университета изучала миндалевидное тело мозга мышей, отвечающее за эмоциональное состояние и сексуальное поведение.