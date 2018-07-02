Астролог предсказал победителя ЧМ-2018 по футболу

Астролог Влад Росс считает, что наибольшие шансы на победу на Чемпионате мира по футболу в 2018 году имеет сборная Бразилии.

"Согласно астрологическим данным, в год Собаки обычно побеждает Бразилия. Потому в спортивной борьбе хорошие шансы сейчас у этой сборной", - отметил Росс в комментарии "Главреду".

Эксперт также допускает сюрприз, так что победить может и сборная, от которой этого не ожидали.

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Росс исключил возможность каких-то терактов или других непредвиденных ситуаций во время ЧМ-2018.

"На всех спортивных мероприятиях незримо присутствует ФСБ, которая выдает "паспорта болельщика", так что всех "мутных" она уже отсеяла, проверив каждого человека, приехавшего на ЧМ. Поэтому риска каких-то терактов или других непредвиденных ситуаций во время чемпионата в России я не вижу", - резюмировал он.

Напомним, ранее искусственный интеллект спрогнозировал победителя ЧМ-2018. Наиболее вероятным победителем он назвал команду Испании (17,8%), которая проиграла в 1/8 России. Далее шли сборные Германии (вылетевшая еще на групповом этапе) и Бразилии: вероятность победы первой была опеределена в 17,1%, а второй — в 12,3%.

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