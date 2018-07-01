Гороскоп на июль 2018: подробный прогноз для каждого знака Зодиака

Июль начнется неплохо — по крайней мере, первые две декады месяца будут благоприятными, поскольку в это время фоновые аспекты между планетами сложатся гармонично.

Особенно благоприятные дни нас ждут, когда с Меркурий будет находиться в зодиакальном знаке Льва, а это — до 10 июля. В это время хорошо будут складываться поездки на отдых, походы в горы, путешествия к морю. Особенно здорово пляжный отдых может сложиться в первую неделю июля, когда Солнце будет очень ярким — в этот период будет много счастья, тепла и радости.

Однако в личном плане не очень благоприятными будут дни с 1 по 3 июля, когда Венера будет делать аспект к Сатурну — в это время могут возникать расхождения во взглядах людей. Это точно не лучшее время для свиданий. Также лучше не заключать в эти дни важных сделок, поскольку в результате финансовых сделок, осуществленных 1-3 июля, можно потерять.

В период с 4 по 6 июля будет сохраняться противостояние Меркурия и Марса, поэтому в это время лучше воздержаться от поездок на автотранспорте, особенно на дальние расстояния лучше на машине не ездить. Нужно быть крайне осторожным в дороге, потому что высок риск ДТП и несчастных случаев. Лучше путешествовать на поездах и других видах транспорта, только не на авто.

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Благоприятным будет период 7-10 июля, когда Нептун — символ гармонии, высшей любви, эстетики — будет делать тригон к Солнцу. В это время к вам могут притягиваться единомышленники, люди, связанные с какой-то идеей или чем-то романтическим. Это время очень благоприятно для религии, крещения, принятия духовного сана. Это будет время повышенной интуиции, когда звезды могут вести человека, наделяя его большими возможностями. Это будет очень плодотворный и насыщенный период, особенно для людей, занимающихся искусством, красотой и эстетикой. Это лучшее время для занятий медитацией, групповых практик и семинаров.

Также именно эти дни месяца — лучшие для бракосочетаний. А уже с 10 июля и до конца месяца Венера будет слабеть, потому браки, заключенные в это время, могут быть сложными. Так что желательно, чтобы люди перенесли дату бракосочетания.

Кроме того, с 10 июля резко снизится деловая активность, не очень благоприятными будут покупки. В общем, лучше после 10-го числа не делать больших и важных покупок, потому что позже о них можно пожалеть.

10-12 июля будет сохраняться хороший аспект Венеры к Урану, и это будет прекрасное время для нахождения друзей, знакомств по интернету, встреч, каких-то новых и неожиданных ситуаций. В эти дни можно строить новые планы, задумывать новые проекты — ведь это время перед самым новолунием.

А еще в эти дни к вам могут притягиваться фатальные люди и события, потому что 13 июля нас ждет затмение Солнца в 6:01. Поэтому период с 10 по 15 июля — фатальный. В это время лучше ничего не покупать, не продавать, не создавать важных ситуаций, не подписывать никаких коммерческих сделок. Зато следует быть внимательными, потому что в эти дни могут притягиваться кармические друзья или любимые люди.

14-15 июля — благоприятные дни для долгосрочных финансовых планов и проектов. Хорошее время для подписания важных контрактов, деятельности. Подчеркиваю — именно долгосрочных. Это также удачное время для вложения денег в недвижимость, покупки квартиры или земли, сдачи недвижимости в аренду.

16-17 июля — Венера и Марс будут в таком положении, которое сулит запутанные ситуации между супругами и влюбленными. Но если кто-то хочет вернуть свою жену или мужа, то эти дни станут наиболее подходящим временем, чтобы позвонить или написать сообщение.

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18-20 июля — это период, когда смело себя можно попробовать в игре, поскольку в такие дни владельцы тотализаторов могут проигрывать, а обычные люди — выигрывать. На растущей Луне именно в это время не лишним будет обсуждение новых планов и проектов, а также можно будет не бояться и сразу начинать их реализовывать.

Дальше нас ждет продуктивный, светлый и благоприятный период, хорошее время для покупок. 21-24 июля, когда Венера будет в тригоне к Юпитеру, а Солнце в соединении с Ангелом-Хранителем и Белой Луной. Потому в эти дни можно делать большие и богатые покупки, вплоть до того, что можно покупать и дарить машины. Вообще, всегда Солнце в сочетании с Белой Луной дает большие светлые силы, а если учесть еще и соединение с Ангелом-Хранителем, то это время, когда благоприятно будет друг другу помогать, выручать других. А еще слова молитвы именно в это время наиболее сильны и актуальны, поэтому хорошо будет сходить в церковь, а также проецировать свои мыслеобразы на будущее. Такой период, когда Солнце в соединении с Белой Луной, бывает всего раз в году, и это очень благоприятный период, поскольку Бела Луна — планета счастья, дарующая помощь свыше и неожиданные удачные ситуации.

Однако уже с 25 июля наступит критический период, который продлится вплоть до 31-го числа. 25 июля Меркурий становится ретроградным, поэтому с этого момента нельзя заключать сделок и подписывать договоров. Лучше просто переждать. Но зато это хорошее время, чтобы вернуться к прошлому, доделать то, что вы не успели раньше и завершить начатое.

25-28 июля — сложный период, когда Луна соединится с планетой несчастья Сатурном, с планетой жестких ситуаций — Плутоном, а также с Марсом. Это будет катастрофически сложный период.

Тем более, 27 июля в 23:21 будет "кровавое" лунное затмение, когда Луна будет находиться рядом с Марсом. Это будет самое большое и самое длительное лунное затмение. Это — самое значимое лунное событие ХХІ века. И это будет время больших катастроф, когда неожиданно может вспыхнуть война, например, на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что именно на эти дни крайне неблагоприятный гороскоп России. 25-31 июля там может произойти какая-то техногенная катастрофа либо смена правящего режима. То есть эти негативные события могут коснуться именно России.

Опасаюсь, как бы не вспыхнули военные действия. Ведь Марс — это бог войны, а тут самое длительное затмение вблизи него. При таких условиях все может складываться очень драматично. В любом случае, в эти дни в некоторых странах могут происходить революционные перевороты и складываться неожиданные неблагоприятные ситуации.

В Украине, помимо всего прочего, конец июля будет еще и очень пожароопасным, когда могут начать гореть наши леса, поля, особенно — торфяники.

Кроме того, в период "кровавой" Луны в соединении с Марсом можно ожидать засухи. Во многих странах в это время могут установиться очень высокие температуры, а в результате начаться засуха.

29-31 июля вообще не рекомендую летать самолетами! Марс будет в квадратуре и жесткости с Ураном. В такие периоды всегда усиленно падают самолеты. Поэтому не советую летать 25-31 июля, а 29-31 июля — тем более и категорически.

Гороскоп на июль-2018 для каждого из знаков Зодиака

Раки. Очень благоприятный период в июле ждет Раков. Им будет везти в финансовых делах, сделках с недвижимостью и землей. Благоприятными для них будут переходы на более высокооплачиваемые должности. Раки в этом месяце меньше других должны думать о том, что у них что-то может не получиться или не так пойти. Наоборот, волна успеха может поднять Рака на новый уровень.

Козероги. У Козерогов хорошо сложится ситуация в плане протекции и новых возможностей, новых планов и проектов, долгосрочного планирования. Большой успех их может ждать в политике. Они при необходимости могут обращаться к властям. Их ждет успех в юридических делах и выигрыш судебных разбирательств. В это время Козероги могут встретить перспективных зарубежных партнеров, найти друзей издалека, а также перед ними могут открыться возможности для выезда за границу.

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Овен. Хороший период ждет в июле и Овнов. У них появятся блестящие возможности, чтобы найти новую работу, попробовать себя в новой сфере деятельности. Они смело могут браться за новое дело, которым никогда до этого не занимались. У них могут складываться благоприятные ситуации, в которых они смело могут ставить на кон многое, рисковать и выигрывать. Даже авантюрные замыслы могут приносить им успех. Овны в июле могут запросто могут выиграть в лотерее или тотализаторе. Потому советую Овнам покупать лотерейные билеты.

Весы. Очень хорошая ситуация будет и у Весов. Перед ними откроются отличные возможности найти себя за границей. Благоприятными окажутся для них дальние путешествия в амазонские леса или Тибет. В дальних поездках они могут встретить своего избранника. Им не стоит оставаться дома в этом месяце — им нужно путешествовать, потому что именно в пути они могут найти новые для себя возможности, финансы и даже работу.

Рыбы. Представители этого знака будут главными неудачниками июля. У Рыб могут возникать различные сложности в любовных делах, им могут изменить. Это не лучшее время для финансовых дел, особенно вторая половина месяца — их могут "кинуть". Также я бы не советовал Рыбам открывать для себя какие-то новые сферы деятельности. Им лучше тихо переждать этот период где-нибудь на даче.

Что касается здоровья, то Рыбам в этом месяце нельзя много загорать на солнце, потому что у них высока опасность солнечных и тепловых ударов, да и вообще, может сильно пострадать кожа. Также не рекомендую им делать никаких пластических операций на коже. Лучше подождать и перенести это на другой месяц.

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Дева. У Дев в июле также ситуация сложится неблагоприятно. Их ждет сложный период. Их могут подвести друзья, потому не стоит на них надеяться. Их друзья могут внезапно превратиться во врагов. Следует быть готовыми к непростым ситуациям с коллегами, которые могут начать строить козни или неожиданно подставить. Девам лучше в июле уйти в отпуск и тихо-спокойно провести время среди близких и родных, поскольку месяц будет неблагоприятен для их карьерного развития.

Близнецы. Близнецов ждет сложный период в июле. Их поездки могут сложиться весьма неудачно, особенно неблагоприятно для них отправляться в дорогу с незнакомыми людьми, потому что могут быть всякого рода "подставы" — лучше отправляться в путь с проверенными людьми. Также Близнецам в июле надо быть готовыми к ситуациям, например, когда они заказали один отель, пятизвездочный, приехали — а отель даже на три звезды с трудом тянет... Могут возникать задержки в пути, сложные ситуации. Также могут возникать иллюзии по отношению к другим людям.

Стрелец. Для Стрельцов июль будет также не очень хороший месяц. У них катастрофическая опасность попасть в ДТП, притянуть к себе несчастные случаи или сложные ситуации в плане ног и ягодиц. А еще Стрельцам нужно быть крайне осторожными с горячей водой в июле, потому что велика опасность обжечься, обжариться, особенно в конце месяца. Именно на них может подействовать Марс и лунное затмение.

К слову, это же касается и политиков. В Украине очень много политиков-Стрельцов, и они могут допустить серьезные "ляпы". У нас Стрельцы — Ляшко, Тимошенко, Луценко и т.д.

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Водолей. Нейтральным будет месяц у Водолеев. Очень благоприятной для них станет первая половина месяца, когда их ждут удачные поездки, путешествия, встречи и налаживание связей с новыми партнерами. Хорошо будет складываться коммерческая деятельность, возможны важные сделки, особенно в преддверии новолуния. Это время, когда Водолеи могут знакомиться с широкой аудиторией, выходить в свет, рекламировать и продвигать себя, делать выставки, открывать сайты или YouTube-каналы, то есть создавать и открывать что-то новое и поворотное. У Водолеев выход на аудиторию может оказываться очень удачным и приносить большие плоды. Их также ждут признания в любви. Также первая половина июля для Водолеев — благоприятное время для бракосочетаний.

Лев. Хорошим будет период у Львов. Они будут счастливчиками в первую половину месяца, но конец месяца у них может быть катастрофическим, как у Стрельцов. Особенно после 25 июля у них могут быть сложные ситуации. Потому самые важные мероприятия им стоит запланировать на даты до 25 июля. Тогда смогут продвигаться их бизнес, карьера, тогда Львы сумеют достигнуть поставленных целей или, по крайней мере, удержаться на плаву. Львам очень благоприятно путешествовать и отдыхать в солнечных странах. В таких путешествиях они могут встретить свою новую любовь, поскольку до 10 числа Венера будет находиться в их зодиакальном знаке, а Венера — это всегда любовь.

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Тельцы. У представителей этого знака первая половина месяца не очень благоприятная: им могут изменять, поскольку постоянно могут возникать сложные ситуации, несостыковки, сорванные договоренности. То есть Тельцы могут назначать встречу на одну дату, но она будет срываться и переноситься на другой день, все будет переворачиваться с ног на голову. Но уже во второй половине месяца — с 16 по 25 июля — их ждет довольно благоприятный период: хорошие покупки, успех в делах, активная и плодотворная деятельность. У них многое может решиться именно в эти дни.

Скорпионы. У Скорпионов первая половина месяца довольно удачна. Их ждет большой успех в дальних поездках, к ним могут приезжать иностранцы, либо сами Скорпионы могут отправиться в другую страну на заработки. И это будет благоприятный для них период. Однако им стоит быть крайне осторожными в период с 25 по 31 июля, потому что эти дни будут весьма сложными для них.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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