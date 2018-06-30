Везунчики Раки и аутсайдеры Рыбы. Гороскоп на июль-2018 для всех знаков Зодиака

30 июня 2018, 06:33

Больше всего в этом месяце не повезет Рыбам, Девам, Близнецам и Стрельцам.

Гороскоп на июнь 2018

В июле любимчиками звезд станут четыре знака Зодиака – Раки, Козероги, Овны и Весы. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Больше всего удача будет улыбаться Ракам. Им будет везти в финансовых делах, сделках с недвижимостью и землей. Июль – благоприятное время для новой высокооплачиваемой работы. Ракам будет фартить во всем, главное - вовремя поймать за хвост удачу.

Козерогам звезды сулят новые возможности, новые планы и проекты долгосрочного планирования. Большой успех их может ждать в политике и в юридических делах. В июле перед представителями этого знака может открыться перспектива выезда за границу.

Овны – еще одни счастливчики в июле. У них появятся блестящие возможности, чтобы найти новую работу, попробовать себя в новой сфере деятельности. Даже авантюрные замыслы могут приносить им успех. В этом месяце Овны могут смело покупать лотерейные билеты -  очень велика вероятность выиграть в лотерее или тотализаторе.

Весам звезды также сулят перспективы найти себя за границей. Им не стоит оставаться дома в этом месяце — им нужно путешествовать, потому что именно в пути они могут найти новые для себя возможности, финансы, работу и даже любовь.

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Не все так радужно в этом месяце сложится для Рыб, Дев, Близнецов и Стрельцов.

Больше всего не повезет Рыбам, именно они будут главными неудачниками июля. У них могут возникать различные сложности в любовных делах, им могут изменить. Это не лучшее время для финансовых дел, особенно вторая половина месяца — их могут "кинуть". Также у Рыб высока вероятность получить солнечные или тепловые ожоги.

Дева ждет сложный период в карьерном плане и личностных отношениях. Их друзья могут внезапно превратиться во врагов. Следует быть внимательными также и на работе – коллеги могут начать строить козни или неожиданно подставить. Июль – лучше время для Дев, чтобы уйти в отпуск и спокойно переждать неблагоприятный период.

У Близнецов будут неприятности в путешествиях. Могут возникать задержки в пути, сложные ситуации. Им не стоит отправляться в дорогу с незнакомыми людьми, потому что могут быть всякого рода "подставы". Поэтому июль – не лучшее время для отпуска.

Стрелец также в этом месяце будет притягивать к себе неприятности.У них катастрофическая опасность попасть в ДТП, получить травмы ног и ягодиц. А еще Стрельцам нужно быть крайне осторожными с горячей водой в июле, потому что велика опасность обжечься, особенно в конце месяца.

Ни плохим, ни хорошим будет июль для Водолея, Льва, Тельца и Скорпиона.

Нейтральный месяц ждет Водолеев. Очень благоприятной для них станет первая половина месяца, когда их ждут удачные поездки, путешествия. Хорошо будет складываться коммерческая деятельность, возможны важные сделки. Это время, когда Водолеи могут знакомиться с широкой аудиторией, выходить в свет, рекламировать и продвигать себя. Удачным также будет месяц в амурных делах -  их ждут признания в любви и даже свадьба.

Львы будут счастливчиками в первую половину месяца, но конец месяца у них может быть катастрофическим. Начало месяца сулит продвижения в бизнесе, карьере. В этот период очень благоприятно путешествовать и отдыхать в солнечных странах, где они могу встретить свою любовь. После 25 июля Львов ждет негативный период, поэтому все важные дела лучше решить до этой даты.

У Тельцов первая половина месяца не очень благоприятная. Высока вероятность сорванных договоренностей, сложных ситуаций и даже измен любимых. С 16 по 25 июля их ждет довольно успешный период: хорошие покупки, успех в бизнесе или на работе.

У Скорпионов первая половина месяца довольно удачна. Их ждет большой успех в дальних поездках. Представителям этого знака стоит быть крайне осторожными в период с 25 по 31 июля, потому что эти дни будут весьма сложными для них.

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астролог гороскоп Влад Росс гороскоп июнь 2018
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