Ученые объяснили женщинам, почему лучше заниматься сексом в носках

Многие женщины считают секс в носках чем-то вульгарным и абсолютно невозбуждающим, даже наоборот – мешающим сексу. Меж тем этот предмет одежды очень полезен во время интима. Причем именно для женщины

Как выяснили ученые из Нидерландов, обычные шерстяные носки могут помочь представительницам прекрасного пола в достижении оргазма, пишет Telegram-канал "Психология секса".

Голландцы провели эксперимент: предложили женщинам заняться сексом в прохладной комнате. В результате оргазма достигли 80% из тех, кто делал это в носках, и только 50% тех, кто носки не надел.

Все дело в том, что надетые носки помогают женщинам расслабиться на уровне подсознания, вызывая у них чувство комфорта и защищенности. К тому же согретые конечности позволяют крови быстрее и лучше циркулировать по всем системам организма – в отличие от замерзших.

Ранее ученые нашли идеальную позу для получения женщиной оргазма. Соответствующее сообщение было опубликовано группой ученых из Университета Индианы (США).

Также ученые выяснили, в какой стране больше всего занимаются любовью. Новое исследование, по идее, должно стать настольным материалов для всех секс-туристов.

Напомним, ученые рассказали, почему женщины желают секса. Объединенная группа биологов из Университета Саара и Льежского университета изучала миндалевидное тело мозга мышей, отвечающее за эмоциональное состояние и сексуальное поведение.