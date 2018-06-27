Ученые выяснили, люди какой профессии сильнее всего рискуют заболеть раком

Открытие совершили ученые из Гарвардского университета.
У женщин, работающих работающих стюардессами, гораздо вероятно развитие сразу нескольких видов онкологических заболеваний, нежели у представительниц иных профессий.
Соответствующие результаты длительных исследований, проведенных учеными из "Школы общественного здоровья" Гарвардского университета, были опубликованы в специализированном издании Environmental Health.
По данным исследователей, среди людей, имеющих приблизительно одинаковый социальный статус и уровень зарплаты, именно стюардессы гораздо чаще заболевают раком груди, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и раком кожи (меланомой).
Результаты исследований продемонстрировали, что такое положение вещей вызвно постоянной сменой циркадных ритмов сна и дозами облучения, которые стюардессы получают во время работы на большой высоте. Они заметно превышают дозы, получаемые людьми, работающими в остальных сферах экономики.
Напомним, ранее ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак.