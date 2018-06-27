"Болезнь Икс": медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству

Человечеству угрожает доселе неизвестная пандемия, которая может стать причиной смерти миллионов людей.

"Болезнью Икс" может стать неизвестный ещё вирус, который способен стать таким же смертоносным, как легендарная "испанка", унесшая жизни до 100 млн человек в начале ХХ века, пишет на своей странице в Facebook ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская.

"Предполагают, что событие случится всенепременно и с большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку", ― написала она.

Кроме того, среди заболеваний, которым это под силу, ученые называли лихорадку Ласса, болезнь Марбурга, болезнь Зика.

По ее словам, в последнее время наблюдается тенденция межвидовых заражений, то есть когда переносчиком, к примеру, является птица, а инфицируется человек.

"Вызванные таким образом заболевания у людей чрезвычайно для них опасны и смертоносны - Эбола, птичий грипп, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, вирус Нипах, недавно унёсший в Индии более 10 жизней", ― добавила Голубовская.

Напомним, ранее ученые предупредили о новой неизлечимой эпидемии.