Гороскоп смерти: астрологи рассказали, какая кончина ждет каждого знака Зодиака

29 июня 2018, 07:10

Знать о своих слабых местах никому не помешает.

Какая смерть ждет каждого знака Зодиака.

Даже знаки Зодиака, которые живут дольше всех, рано или поздно умирают.

Ориентируясь на черты характера, присущие тем или иным представителям зодиакального круга, астрологи спрогнозировали, какой будет кончина каждого из них.

Не стоит воспринимать этот "гороскоп смерти" буквально, однако же знать о своих слабых местах никому не помешает.

Водолей

Представители этого знака настолько любят жизнь, что вопросу предсказания смерти – дабы не расстаться с жизнью преждевременно – относятся порой чересчур серьезно. Они стараются продумать все-все, исключая максимум рисков. Нередко их сердце просто не выдерживает подобного напряжения, стремясь хотя бы инфарктом добиться для себя долгожданного спокойствия.

Овен

Этот знак астрологи называют одним из наиболее травмоопасных. Причем чаще всего достается голове: то инфекции лор-органов, то невралгии, то просто сотрясения… Однако банальной смерти от кирпича на голову звезды этому знаку не предвещают – скорее на него рухнет метеорит или крышка унитаза со станции "Мир", как на героиню сериала "Мертвые, как я".

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Телец

Тельцы – довольно выносливый знак Зодиака с врожденным иммунитетом практически ко всем болезням. Неудивительно, что если уж он заболевает, то делает это крайне неумело (опыта-то маловато будет). Чаще всего представители знака пытаются заняться самолечением – то есть "правильным" со своей точки зрения, а не с медицинской. Результат бывает плачевен: вместо доктора они становятся пациентами уже патологоанатом.

Близнецы

Близнецы часто страдают от нервных расстройств, а ведь нервные клетки не восстанавливаются. А самым слабым местом для них астрологи называют несчастные случаи. Так что этим людям советуют быть осмотрительнее, не забывая про каски и шлемы в нужных ситуациях.

Рак

Представители этого знака весьма меланхоличны. И обидчивы. "Вот умру – будете знать", – едва ли не их любимая присказка. Так что, можно сказать, что свою смерть они "смакуют", заранее проигрывая в голове возможные сценарии и раздавая родственникам заветы, в чем и как их хоронить. Нередко сами себя доводят до депрессии, откуда и до могилки один шаг (из окна, к примеру). Впрочем, стоит им услышать от дорогих им людей заверения, что их любят и они очень нужны – как все "смертоносные" мысли тут же улетучиваются из их головы.

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Лев

У Львов часто наблюдаются проблемы с сердцем. К тому же излишний порою героизм иногда толкает их на крайне опасные, хоть и героические вещи. Отсюда высокий риск сердечных приступов и несчастных случаев. Ну что тут скажешь? "Береги сердце, Данко!"

Дева

Болезни Дев зачастую связаны с иммунной системой и левым полушарием мозга. Но это, как правило, не мешает им благополучно пережить и наигранную попытку самоубийства, и нападение незадачливого маньяка, который после такой встречи сам бросится наутек – чтобы умереть в весьма преклонном возрасте от подозрительно выгодного для него маразма.

Весы

Этот знак крайне зависим от социальных связей: если отношения с близкими людьми дали сбой, а социальный статус пошатнулся – начинает шататься и здоровье. Причем в первую очередь страдают почки. Не надо их нагружать, особенно "расслабляющим" алкоголем – лучше стать на стезю здорового образа жизни и поберечь нервы и себе, и врачам.

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Скорпион

Беда Скорпиона – излишек энергии. Выплескивать ее он стремится через секс и экстремальные поступки (или как вариант – экстремальный секс). Отсюда высокий риск венерических заболеваний и проблемных беременностей. К тому же эти ребята не любят слышать, что у них "кишка тонка" – за что часто расплачивается их прямая кишка (опухолями и другими болячками).

Но если направить их энергию в нужное русло (на те же занятия спортом, не экстремальным только), то уже у других знаков будет "кишка тонка" пережить этих ребят.

Стрелец

Это крайне удачливые сукины… точнее Юпитеровы дети. Однако они очень любят дергать свою удачу за хвост. Иногда удача на это обижается – и у ребят начинаются проблемы с печенью, переломами и инсультами. Однако если вовремя завязать с экстримом и заняться, к примеру, разведением кроликов, то шансы встретить старость резко возрастают.

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Козерог

Козерога можно назвать самым болезненным знаком. Однако большинство его болячек – от мнительности. Недаром одним из знаменитых Козерогов является Мольер, написавший "Мнимого больного". И также, как главный герой этой пьесы, представители знака зачастую скрупулезно выискивают у себя всевозможные болячки. Только помните, что Мольер написал все же комедию: то есть шанс не подхватить волчанку – как у пациентов доктора Хауса – 1 на 8 сезонов. Чаще Козероги умирают из-за менее экзотических вещей – от курения или чревоугодия, к примеру.

Рыбы

Эти ребята боятся одиночества, что часто стараются заглушить его стопкой-другой или даже "косячком". Что, разумеется, не лучшим образом сказывается на их здоровье – да и от одиночества спасает так себе. Найдите верных друзей и дело по душе – и тогда даже если преждевременно умрете, у вас будут все шансы "воскреснуть", как у представителя этого знака Аркадия Бабченко.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

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