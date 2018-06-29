Медики объяснили, когда пить воду – себе во вред

Обезвоживание, конечно, плохо – но и пить вволю не всегда хорошо. Порою лишний глоток ведет к вымыванию натрия из организма и мешает почкам поставлять необходимые вещества в кровь.

Специалисты объяснили, когда от дополнительного глотка воды лучше отказаться.

Во-первых, настоятельно не рекомендуется пить воду непосредственно перед сном, пишет "Сегодня". Иначе человек рискует сбить себе режим сна: вместо отдыха придется всю ночь бегать в туалет. К тому же ночью почки работают медленнее, из-за чего к утру могут отечь лицо и конечности.

Во-вторых, пить воду нельзя во время интенсивной тренировки – так повышается риск ухудшения состояния непосредственно во время или сразу же после тренировки. Из-за физической активности человек пьет воды больше, чем объективно требуется его организму, вымывая из него электролиты (соли, кислоты, основания). К тому же излишек жидкости в организме дает дополнительную нагрузку на сердце. Результатом может стать тошнота, головная боль и головокружение.

В-третьих, водой нельзя запивать острую пищу: в ней содержится вещество капсаицин, которое и вызывает жжение. Вода не просто не нейтрализует капсаицин, а еще и помогает ему распространиться по ротовой полости и пищеводу. Острые блюда лучше запивать молочными напитками.

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