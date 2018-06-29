Названо вещество, приостанавливающее старение

Ученые из американского Университета Маршалла выяснили, что применение специфического фермента — натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы (pNaKtide) — содействует процессам, которые ведут к приостановлению старения организма.

Исследователи проводили опыты на мышах, пишет MedikForum.ru.

"После инъекций pNaKtide в организме животных явно уменьшилось количество маркеров старения, степень повреждения органелл в их клетках заметно сократилась", — отметило издание.

Также ученые поэкспериментировали с ферментом и культурами человеческих клеток — способность pNaKtide прерывать процесс клеточного старения подтвердилась и в этом случае. "Если pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма, то это вещество может стать основой для антивозрастной терапии", — подчеркнули ученые.

Ранее стало известно, что в США объединенная группа медиков и ученых после длительных исследований выяснила, что злоупотребление сахаром приводит к раннему появлению морщин на коже.