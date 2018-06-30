В США начали лечить коноплей

В США на официальном уровне впервые одобрили рецептурный препарат на основе конопли. Соответствующее решение было принято Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США.

Лекарство предназначено для лечения редких форм эпилепсии, в первую очередь, у детей, пишет The Wall Street Journal.

Препарат Epidiolex (каннабидиол) британской фармкомпании GW Pharmaceuticals позволяет купировать приступы у пациентов в возрасте 2 лет и старше, в том числе страдающих от синдрома Драве и синдрома Леннокса-Гасто.

При этом GW Pharmaceuticals утверждает, что для изготовления препарата используется выведенный компанией сорт конопли с максимальным содержанием каннабидиола и сниженным содержанием веществ, которые вызывают эйфорию. Растения выращиваются на терри¬тории Великобритании.

FDA подтвердило, что аддиктивный потенциал препарата Epidiolex представляется минимальным.

Отмечается, что на данный момент около 30 американских штатов и округ Колумбия легализовали использование конопли и марихуаны в медицинских целях.

Напомним, в Турции в легендарных садах обнаружили и уничтожили гигантские кусты конопли.