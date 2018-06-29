На Землю обрушились сильные магнитные бури: как улучшить самочувствие

В ночь на пятницу, 29 июня, Землю накрыли мощные магнитные бури (быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, которые возникают в период повышенной активности Солнца).

Магнитные бури продлятся до вечера, пишет "Сегодня" со ссылкой на Киевский институт геофизики.

Издание, ссылаясь на данные медиков, подчеркнуло, что во время бурь недомогание почувствуют, прежде всего, метеозависимые люди, а улучшить самочувствие поможет правильное питание.

"Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом", — отмечается в материале.

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.