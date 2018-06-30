В Калифорнии испытали лазерную пушку, "стреляющую" интернетом

В Калифорнии прошли успешные воздушные испытания лазера, способного распространять беспроводную интернет-связь.

Для этого компания Facebook установила специальную лазерную пушку на борту небольшого самолета марки Cessna, пишет Business Insider.

В эксперименте были задействованы два компонента. Один из них — так называемый "лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования", который был установлен на самолете. А другой — "наземная оптическая станция", которая выявляла и соединялась с лазером с земли.

С помощью этих устройств Facebook смог достичь установления скоростного интернет-соединения между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 Гигабит.

Напомним, ранее сообщалось, что в Facebook из-за ошибки обнародованы личные публикации миллионов пользователей.