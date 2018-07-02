Ученые сенсационно раскрыли тайну строительства Стоунхенджа

Группа британских ученых из Музея Уэльса и Лейстерского университета проследили цепочку строительства знаменитого и загадочного древнего сооружения Стоунхендж.

Как сообщает издание Antiquity, специалисты решили повторно изучить работы геолога Герберта Томаса, который впервые выдвинул гипотезу о том, что камни были доставлены с гор Пресели на лодке водным путем.

Однако проанализировав более ранее исследования, британцы пришли к выводу, что амни сперва спускали к реке Монноу на животных, а затем переправляли через реку Северн или спускал вниз к Эйвону.

Напомним, Стоунхендж, расположенный в британском Уилтшире, был построен примерно четыре тысячи лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Как показали исследования археологов, основные конструкции Стоунхенджа были перенесены из Уэльса в Уилтшир. Окончательное предназначение комплекса до сих пор неизвестно.

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