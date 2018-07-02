"Кругом измена и обман". В Google Maps подписали Крымский мост на двух языках

Популярный картографический интернет-сервис Google Maps "подписал" построенный в аннексированный Россией Крым мост сразу на двух языках — на русском и на украинском.

Такое положение вещей в понедельник, 2 июля, подметила внимание пользовательница сервиса микроблогов Twitter, скрывающаяся под ником Ludmila Deyalta.

"На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так − на всякий случай", − говорится в тексте.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему Крымский мост не сможет спасти туристическую индустрию Крыма от гибели.