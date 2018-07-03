Ученые спрогнозировали, когда Земле грозит магнитная буря

В понедельник, 23 июля, на Земле ожидается магнитная буря, также магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22-го.

В начале месяца магнитосфера будет спокойной, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт Петра Лебедева Российской академии наук.

По данным ученых, 23 июля ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.