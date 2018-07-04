Ученые назвали причину развития целого букета хронических заболеваний

В США ученые из Мичиганского университета выяснили, что развитие целого букета хронических заболеваний связано с недостаточной выработкой "мужского" гормона — тестостерона.

Исследователи проанализировали истории болезни нескольких тысяч американцев из трех возрастных групп (молодые, зрелые и пожилые), пишет MedikForum.

По его данным, ученых интересовала подверженность людей таким заболеваниям, как артрит, сахарный диабет, гипертония, инсульт, инфаркт и депрессия.

"Оказалось, что в плане риска получить любое из этих опасных нарушений наиболее уязвимы те, кто имеет низкие уровни тестостерона в организме", — отметило издание.

Аналитики выяснили, что дефицит гормона встречается у 22% молодых людей, 36% людей среднего возраста и 35% пожилых. "Нехватка тестостерона может негативно сказываться и на поведении у мужчин, делая их нервными, суетливыми, подверженными частым приступам плохого настроения", — говорится в материале.

"Дефицит тестостерона часто связан с недостаточной физической активностью и ожирением. Если вес мужчины на 30% превышает норму, его эндокринная система начинает наращивать производство "женского" гормона эстрогена. Отсюда — и повышенная капризность, обидчивость, а также изменения в фигуре, которая постепенно принимает более женственные очертания", — подчеркнули ученые.

Исследователи добавили, что уровень производства тестостерона в организме также может снизиться из-за злоупотребления алкоголем, хронического простатита, приема некоторых лекарств, вегетарианства и употребления пищи с недостаточным уровнем жиров.

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