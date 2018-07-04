В каком возрасте женщине нужно начинать заниматься сексом, чтобы оргазм был ярче: ответ ученых

Если женщина желает получать от секса максимальное наслаждение, то вести активную половую жизнь ей стоит начинать после 36 лет.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 2500 женщин из приложения "Natural Cycles", которое позволяет им отслеживать менструальный цикл и планировать беременность, пишет Health.

Участницы исследования были поделены на три возрастные группы:

до 23 лет и моложе,

24-36 лет,

старше 36 лет.

Всем им предложили оценить свою сексуальную жизнь, степень своей привлекательности и качество оргазма. Причем оценок было только три – высокая, средняя и низкая.

В итоге девушки из первой группы чаще всего выбирали оценки "низко" и "средне", из второй – "средне". А вот участницы из самой старшей возрастной категории качество своей сексуальной жизни и собственную привлекательность оценивали высоко.

Это позволяет сделать вывод, что качество оргазма зависит не только от гормонов и физиологии, но и от психологической готовности женщины, которая достигается как раз после 30 лет. В этот период женщины уже, как правило, нашли свое место в социуме и приобрели сексуальный опыт, социально и психологически стабильны, плюс осознают свои сексуальные желания.

Ранее ученые рассказали, в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом. Ученые установили, мужчины, которые желают долгих отношений/брака, очень склонны и обожают процесс ухаживания.

Напомним, ученые объяснили женщинам, почему лучше заниматься сексом в носках. Согретые конечности позволяют крови быстрее и лучше циркулировать по всем системам организма.