В США ученые установили самые популярные сексуальные фантазии

Группа исследователей из Университета штата Индиана (США) опубликовала результаты своего научного проекта, посвященного тому, какие сексуальные фантазии чаще всего распространяются среди американцев.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Daily Star. По словам ученых, они опросили на сексуальные темы 4175 американцев. Как оказалось, большая часть респондентов (89%) мечтают принять участие в групповом сексе.

Далее, в списке "взрослых фантазий", оказался секс в стиле "садо-мазо". Также, по словам ученых, и и мужчины, и женщины частенько предпочитают контролировать партнера/партнершу в постели и выступают за разнообразие в половых "утехах".

Напомним, ранее ученые рассказали, какое удовлетворение от секса получают полигамные люди.