Ученые рассказали, как можно достигнуть "мозгового оргазма"

Коллектив исследователей из Университета Шеффилда (Великобритания) нашли звук, который наверняка провоцирует проявление автономной сенсорной меридиональной реакции (ASMR) или, в просторечии, "мозгового оргазма".

Соответствующее сообщение был опубликовано британским изданием Mirror. Согласно обнародованным данным, для создания звука привлекли женщину, которую попросили шумно облизывать специальные силиконовые насадки на студийном микрофоне. Ощущения "расслабления" мозга и остальные изменения в человеческом теле были зафиксированы специальными приборами.

Мозговой оргазм, по словам исследователей, проявляется в основном как ощущение приятного "покалывания" в затылке, постепенно спускающегося к шейному отделу./

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли идеальную позу для получения женщиной оргазма.