Ученые рассказали, какой продукт улучшает "мужскую силу" и качество спермы

В Испании группа ученых в результате долгих исследований установила, что регулярное употребление мужчинами в пищу орехов в значительной степени улучшает качество спермы.

Всего в эксперименте участие 119 представителей "сильного пола" в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две подгруппы − участники первой получили указание добавлять к собственной привычной диете по 60 грамм миндальных, грецких либо лесных орехов в день, а второй − оставить свой ежедневный рацион без изменений, сообщают журналисты "BBC-Украина".

Соответственно, те люди, которые каждый день ели орехи, через две недели получили для себя увеличение 14% количества и на 6% − активности сперматозоидов (по сравнению со второй подгруппой).

Напомним, ранее ученые рассказали о том, чем именно полезна сперма для женского организма.