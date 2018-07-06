Ученые рассказали, что делает из мужчин секс-маньяков

Группа медиков и психологов из Йельской школы медицины (США) установили, что состояние алкогольного опьянения вызывает в мужчинах тягу совершать агрессивное сексуальное насилие над женщинами.

Соответствующее результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Aggressive Behavior. Ученые исследовали поведение 62 мужчин-волонтеров, перешагнувших двадцатилетнюю возрастную отметку. Всех добровольцев разделили на две группы — трезвых и пьяных.

Каждого из участников попросили пообщаться с женщиной в компьютерном симуляторе свидания. Им предлагались реплики-ответы, которые позволяли "уговорить партнершу на секс". При этом у женщины оставалось отказа и согласия на определенные виды половых отношений.

Выяснилось, что трезвые волонтеры охотно вступали в "доступные" виды сексуальной связи. А пьяные, наоборот, настаивали на различных жестких видах интимных перверсий.

Интересно, что при случае категорического отказа от секса большинство волонтеров из обеих групп агрессивно реагировали и пытались склонить женщин к исполнению своих желаний, используя ругательства.

Напомним, ранее ученые установили, в каком возрасте женщине нужно начинать половую жизнь ради мощных оргазмом.