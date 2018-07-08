Психолог посоветовала, как реагировать на безответную любовь

Эксперт подчеркнула, что любой опыт меняет человека.
Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что не нужно бояться безответной любви, неуверенности или тревоги, стоит смотреть на них с любопытством, замечать, как они отражаются в теле и мыслях.
Чувство невзаимности нужно пережить и уважать, поскольку оно исцеляет, любой опыт меняет человека, написала эксперт на своей странице в Instagram.
"Не стоит бояться безответной любви, неуверенности или тревоги. Нужно смотреть на них с любопытством, замечать, как они отражаются в теле, мыслях, и как ты, принимая их, становишься больше собой и за себя", — отметила автор.
Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо