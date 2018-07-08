Чем грозит женщине анальный секс: эксперты поведали о "женской простате" о последствиях такого интима

Несмотря на то, что есть процент женщин, которые могут достигнуть оргазма исключительно от стимуляции их анального прохода – для большинства представительниц прекрасной половины человечества анальный секс может обернуться одними лишь проблемами.

"В литературе, да и в моей практике, встречаются женщины с исключительно анальным типом оргазма. То есть все остальные эрогенные стимуляции на них не действуют… И все же 95-97% женщин крайне негативно относятся к анальной стимуляции. В то же время по меньшей мере 95% мужчин хотели хотя бы раз это попробовать. С одной стороны, в этом есть некий формат доминирования, самоутверждения. Но есть и физиологические аспекты: сфинктер прямой кишки намного более мощный, чем влагалища, поэтому ощущения у мужчин при анальном сексе приятнее", – цитирует ТСН сексолога Георгия Селюкова.

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При этом среди опасностей такого вида интима для женщин врачи называют:

геморрой;

травмы слизистой прямой кишки – вплоть до зияния ануса (то есть расслабления сфинктера) и выпадения прямой кишки;

появление кольпитов;

анальные трещины и микротравмы слизистой прямой кишки, а также анодермы (эпителиальной выстилки анального канала);

более высокий риск заразиться сифилисом, ВИЧ-инфекцией, генитальным герпесом, кандидозом, папилломавирусом и др.

В то же время мастера мужских и женских практик Центра развития человека "Новый мир" Ирина Каврига и Дмитрий Чоповский рассказывают: "У женщины в анальном отверстии находится так называемая женская простата, стимуляция этой точки может быть очень приятной".

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По их словам, женщина способна получать от "анала" более мощные оргазмы, чем от обычного полового акта нужно лишь делать все "правильно и деликатно".

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