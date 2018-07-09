Назван самый вредный для человека продукт

Сотрудники "Американской ассоциации сердца" провели исследование и выяснили, что самым вредным для организма человека продуктом является диетическая газировка.

Напиток содержит сахарозаменители, а они повышают риск возникновения инсульта и слабоумия, пишет MedikForum со ссылкой на доклад специалистов.

"Употребляя хотя бы одну баночку газировки без сахара в день, человек втрое увеличивает свой риск инсульта и в 2,9 раз — риск развития слабоумия", — говорится в документе.

Также исследователи отметили, что в газированных напитках есть кислота, повышенное содержание которой в организме приводит к быстрому старению, воспалению и разрушению тканей.

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