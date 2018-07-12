Солнечное затмение 13 июля: что ждет каждый знак Зодиака

12 июля 2018, 17:12

Астролог рассказала, что можно и что нельзя делать в период затмения.

13 июля произойдет солнечное затмение

13 июля произойдет солнечное затмение. Его влияние в первую очередь почувствуют те, кто родился в период с 10 по 16 июля, а также люди, рожденные под знаком Козерога, рассказала астролог Анжела Перл. Для этих людей – это будет период перемен, и не стоит этому сопротивляться, а пользоваться возможностями, которые в связи с этим будут открываться.

Солнечное затмение открывает период трансформации, который продлится два года и кардинально поменяет жизнь каждого знака.

Овен. В этот период у вас может появиться новый член семьи. Для этого знака также высока вероятность продать/купить недвижимость, переехать в другое место или даже страну.

Телец. Период затмения пройдет у вас под знаком обучения. Если вы давно планировали получить новые знания или навыки, то сейчас для этого лучшее время. У вас может поменяться круг знакомств, связанный с частыми поездками.

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Близнецы. Солнечное затмение повлияет в первую очередь на ваши финансы.Ваши денежные возможности будут улучшаться или ухудшаться. Увеличение доходов может быть связано как с новой работой, так и выплатами или наследством.

Рак. Ваша жизнь будет кардинально меняться в ближайшие два года. Высока вероятность переезда, открытия бизнеса, смены семейного положения, рождения ребенка.То есть,изменения произойдут по всем важным в жизни направлениям.

Лев. Вас ждет переоценка ценностей и внутренние перемены. Для вас это будет цикл завершения прошлого, расставления точек над "и". Также высока вероятность переезда или рождения ребенка.

Дева. Настало время для воплощения вашей давней мечты, пора активно действовать в этом направлении. Особенно успешными будут дела, связаны в интернет-деятельностью. Также вас ждут перемены в отношениях с друзьями – как хорошие, так и плохие.

Весы. Затмение открывает для вас новые перспективы в работе. Вас могут повысить, поднять зарплату. Также может поступить заманчивое предложение или вы можете кардинально поменять сферу деятельности.

Скорпион. В период после затмения вы можете открыть бизнес, начать учебу или найти работу за границей. Также может сдвинуться с мертвой точки судебное дело, решения по которому вы давно ждали. В следующие два года вы будете больше путешествовать.

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Стрелец. Затмение повлияет в первую очередь на финансы.Большая вероятность получить наследство или успешно инвестировать деньги. В ближайшие два года также высока вероятность рождения ребенка.

Козерог. На первый план выйдут отношенияс семьей, друзьями, коллегами. Высока вероятность конфликтных ситуаций. Вы примете важное решение – о женитьбе или разводе, смене бизнес-партнера и т.д. Не стоит принимать важных решений 13 июля, последствия будут плачевными.

Водолей. У вас высока вероятность сменить работу или направление деятельности. Это хороший период, чтобы избавиться от вредных привычек, заняться спортом и начать вести здоровый образ жизни. В противном случае - болезней не избежать.

Рыбы. Это хороший период для зачатия. Вас ждут новые отношения, которые будут счастливыми. Вы наконец сможете посвятить себя хобби, которое в последствии может стать основным источником доходов.

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