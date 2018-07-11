Ученые выяснили, почему африканцы предпочитают "сухой секс"

Многие африканцы предпочитают так называемый "сухой секс". Исключение составляют разве что жители стран Северной Африки.

Методика следующая: девушки перед половым актом специально высушивают свою вагинальную смазку с помощью моющих средств, специальных трав или другими методами.

Многим европейцам подобная практика может показаться довольно странной. Дело в том, что местные мужчины верят, что "влажность" женщины свидетельствует об отсутствии целомудрия, пишет Telegram-канал "Почему". Кроме того, они считают, так как из отсутствия смазки увеличивается трение, то это делает процесс приятнее.

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В то же время врачи отмечают, что именно "сухой секс" влечет за собой распространение эпидемий половых болезней на континенте, в том числе СПИДа. Ведь при таком половом акте вероятность образования вагинальных ранок и разрыва презерватива увеличивается в несколько раз, а естественный вагинальный антисептик подавляется.

Ранее ученые объяснили, в каком возрасте женщине нужно начинать заниматься сексом, чтобы оргазм был ярче. В исследовании приняли участие более 2500 представительниц прекрасного пола.

Кроме того, ученые рассказали, в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом. Ученые установили, мужчины, которые желают долгих отношений/брака, очень склонны и обожают процесс ухаживания.