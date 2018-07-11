Стали известны знаки Зодиака, которые терпеть не могут конфликты

Из 12 знаков Зодиака пять — водный, земной, воздушный и два огненных — Рак, Дева, Весы, Стрелец и Овен соответственно, терпеть не могут конфликты.

Людей, родившихся под этими знаками, ссоры в коллективе или дома утомляют эмоционально и забирают все душевные силы, пишет "Обозреватель".

По данным издания, любые трения и разногласия сильно влияют на общее состояние Раков. Представители этого знака не думают, что конфликт может привести к чему-то хорошему и конструктивному.

Девам свойственно трудолюбие, на разборки у них нет времени. "Они предпочитают заниматься своим делом и не готовы переключать внимание", — отметило издание.

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Весы всеми силами хотят оставаться уравновешенным, хранят эмоции и чувства в себе до того момента, пока их терпение не лопнет. Родившихся под этим знаком людей не стоит раздражать и провоцировать — ссоры в коллективе скажутся на их продуктивности.

Стрельцы больше любят убежать, чем вступать в словесную перепалку. Представители этого знака не готовы ссориться по мелочам, они считают, что время является лучшим лекарством.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" подробный прогноз для каждого знака Зодиака на июль 2018 года. Эксперт подчеркнул, что очень благоприятный период ждет Раков. Ознакомиться с прогнозом астролога можно здесь.