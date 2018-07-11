Стало известно, какое блюдо лучше всего помогает похудеть

Учены провели исследование и выяснили, что желающим похудеть стоит регулярно питаться супом.

Желательно, чтобы супчик был насыщен жирами, например, за счет сыра, сливочного масла и мяса в его составе. Такие сытные, но легкоусвояемые блюда помогают человеку переключиться на здоровое питание, пишет телеканал 24 со ссылкой на выводы ученых из Beth Israel Deaconess Medical Center.

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Именно поэтому во многих культурах принято перед едой употреблять бульоны.

Ранее ученые нашли "предохранитель" от злоупотребления калорийной едой. Употребление пищи маленькими кусочками освобождает от привыкания к позитивным ощущениям от еды, выяснили исследователи.

Напомним, ученые Медицинской школы Бостонского университета (США) под руководством доктора Pичapда Дэвида Уейнфopда пришли к выводу, что употребление острой пищи эффективно помогает решить проблему чрезмерной тяги к сладкому.

Как сообщалось, в США ученые выяснили, почему люди любят поедать жирную пищу. Ученые привлекли свой эксперимент 206 добровольцев.