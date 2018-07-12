Зависимость от секса официально признали заболеванием

Представители Всемирной организации здравоохранения внесли "расстройство сексуального поведения" в список зависимостей.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специалзированном портале Science Alert. Однако, по мнению сексологов и сексопатологов, интимную зависимость стоит поставить на один уровень к другим широко известным зависимостям — игромании, алкоголизму либо наркомании.

В США некоторые специалисты уже предлагают лечить сексуальную зависимость, адаптировав одну из программ по реабилитации пьяниц и любителей веществ.

К слову, медики отмечают, что просмотр порнографических материалов может в определенных случаях вызывать привыкание, однако оно не сопровождается ярко выраженным абстинентным синдромом и приводит к серьезным проблемам только в отдельных случаях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВОЗ отнесла к психическим заболеванием зависимость от видеоигр.