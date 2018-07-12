Ученые рассказали, чего нельзя есть и пить перед сексом

Диетологи совместно с сексологами составили список пищи и напитков, употребление которых крайне не рекомендуется перед сексом.

Первой в данном перечне значится брюссельская капуста, сообщает портал "Сегодня". Для, того чтобы переварить такой продукт, тело человека использует бактерии, высвобождающие метан, вследствие чего сразу же образуется вздутие живота.

На втором месте в списке значится картошка-фри. Это продукт с очень высоким гликемическим индексом, то бишь она сразу освобождает энергию очень быстро – сексуальную в том числе.

На третьем месте – ментоловые жвачки и драже. За свежее дыхание, полученное с их помощью людям приходится расплачиваться снижением уровня полового гормона (тестостерона) и отрыжкой.

На четвертом месте – шоколадки и леденцы. С ними две проблемы − трансжиры и сахар. Они ненадолго обеспечивают энергетический "взлет", но после них в организме резко снижается уровень гормонов счастья – эндорфинов.

Примыкают к этому перечню сладкая газировка и энергетические напитки. Они содержат вещество хинин (усилитель вкуса), который автоматически снижает сексуальное желание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какие ошибки в сексе мужчины допускают чаще всего.