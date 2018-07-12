Солнечное затмение 13 июля-2018: что нельзя делать и что нужно знать

Уже завтра, 13 июля, нас ждет очередное солнечное затмение.

Начнется оно довольно рано – 6:02 по киевскому времени – но украинцы наблюдать его все равно не смогут. И дело даже не в облачной, дождливой погоде – его увидят лишь часть жителей Австралии, Антарктики и ближайших к ним территорий.

Солнечное затмение 13 июля 2018: чем грозит

Солнечное затмение часто провоцирует у людей головные и сердечные боли, скачки давления, а также обострение хронических заболеваний. Людям, которые знают за собой подобные слабости, стоит подготовиться к этому заранее: повести нужные процедуры и запастись необходимыми лекарствами.

В это время нужно следить за своими эмоциями – не выплескивать их через край, не затевать ссор и разборок. А главное помнить: "Чтобы найти общий язык – свой нужно немного прикусить", поэтому стоит следить за тем, что и кому говоришь.

К тому же в дни затмений – любых – традиционно не стоит начинать новые проекты, затевать масштабные дела и планировать путешествия. Подробнее читайте в материале "Главреда" Коридор затмений в июле-2018: как подготовиться и что делать.

Солнечное затмение 13 июля 2018: в каких знаках и кто в зоне риска

В зоне риска находятся Рак, Козерог, Лев и Водолей. Им астрологи настоятельно не рекомендуют в ближайшие дни делиться своими планами с окружающими. Представителям этих знаков лучше вообще избегать лишнего общения в эти дни. Им советуют строить планы (идеи будут бурлить в их головах) – а вот с их реализацией лучше подождать до лучших времен (особенно это касается вопросов финансовых). Подробнее читайте в материале "Главреда" Солнечное затмение 13 июля: что ждет каждый знак Зодиака.

Солнечное затмение: что нельзя делать

Резюмируя, в ближайшие дни (влияние затмений начинается за три дня до самого явления и продолжается еще три дня после) людям не стоит:

соблюдать осторожность в пути и на дорогах: в эти дни учащается количество аварий и ДТП;

постараться держать эмоции под контролем и избегать общения с людьми, которые провоцируют в вас негатив;

избегать людных мест;

отложить крупные траты;

по возможности перенести решение важных деловых и жизненных вопросов – хотя бы на пару дней.

В целом, лучше заниматься йогой, медитацией или просто любимым видом спорта (физические нагрузки разгружают нервную систему), пить успокаивающие чаи, поддерживать вокруг себя спокойную обстановку и общаться лишь с приятными сердцу людьми.

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