Мальчиши-плохиши: названы знаки Зодиака, которым нельзя доверять тайны

Умеет ли человек держать язык за зубами и, соответственно, стоит ли доверять ему свои тайны – зависит от даты его рождения, утверждают астрологи. Некоторые знаки на это просто зодиакально неспособны.

В первую очередь речь идет о воздушных знаках – Близнецах, Весах и Водолеях. Однако ими список не ограничивается, пишет Zen.

Близнецы

Сплетни и интриги – их любимая пища. При этом, раскрывая чужой секрет, они тем самым как бы демонстрируют собственную значимость – вот сколько всего они знают, в какие тайны посвящены и в какие кулуары вхожи… Таким образом, чужой секрет для них – разменная монета.

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Весы

Представители этого знака секрет в себе не смогут удержать, кажется, даже физически. Причем делают это зачастую не корысти ради – а исключительно из-за непонимания, что тут такого важного и зачем так носиться с рядовой, по их мнению, информацией. Так что прежде чем доверить им код от сейфа, где деньги лежат – убедитесь, что они действительно понимают, в чем важность этой информации и почему болтать о ней не стоит.

Водолей

Для Водолеев чужой секрет – это в первую очередь отличное орудие мести. Стоит вам поссориться (даже слегка и ненадолго) – и будьте готовы, что ваше грязное белье демонстративно прополощут в самом неудобном для вас месте.

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Дева

Представителей этого знака называют самыми ненадежными в зодиакальном круге. Внешне создается впечатление, что на Дев можно положиться (такие они рассудительные и понимающие), однако на деле лучше тщательно "фильтровать базар" при общении с ними. Иначе ваши соринки из глаз они при первой же возможности загонять вам щепками под ногти.

Стрелец

Астрологи утверждают, что из Стрельцов выходят замечательные сплетники и даже шантажисты. Так что вполне логично, что таким людям доверять свои секреты – дело опасное. Причем представители этого знака обожают все приукрашивать и слишком боятся погрешить против истины. Так что маленький секрет они могут раздуть до скандала огромных размеров – исключительно благодаря своей фантазии.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.