Стало известно, почему женщины отказывают мужчинам в сексе

Длительный срок совместного проживания в паре регулярно приводит к тому, что женщины активно отказывают мужчинам в интимной близости.

Соответствующее сообщение и результаты опроса опубликовали представители тренинг-центра "Секс.РФ". Согласно их данным, больше половины респонденток (53%) регулярно отказывают партнерам/мужьям в интиме. 30% опрошенных утверждают, что отказываются от секса вынуждено − из-за физической усталости и плохого самочувствия. 25% респонденток отметили, что не хотят разыгрывать с мужчинами "скотинку о двух спинках" из-за проблем на работе.

Также интересно, что юные девушки гораздо чаще отказывают своим партнерам, чем зрелые дамы.

Кроме того, 3% опрошенных постоянно используют секс, чтобы манипулировать мужчинами , а 27% процентов – периодически прибегают к такому способу.

Напомним, ранее ученые и медики установили, каким для женщин должен был хороший секс, а также рассказали в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом.