Астрологи назвали счастливые числа каждого знака Зодиака

Астрологи утверждают, что у каждого знака Зодиака есть свое число, которое приносит ему удачу. Но также есть и цифры, которые, наоборот, могут создавать проблемы и неприятности. Эксперты рассказали, какую энергетику несет в себе определенное число и как оно влияет на каждый знак Зодиака.

Для рожденных под знаком Льва счастливым числом является 1. Первого числа можно смело начинать новый бизнес, менять работу, жениться. Любое начинание станет успешным. В тоже время Львам следует опасаться цифры 2, она тормозит их успех и замедляет развитие.

"Магнит успеха" Рака - это число 2. Двойка в астрологии наделена энергетикой любви и безопасности, которые так необходимы Ракам. Чем больше двоек – тем лучше. Также в сочетании с двойкой им благоволит цифра 7. Любые сочетания этих чисел – счастливые для этого знака. Ракам следует избегать цифры 1, она принесет вам сплошные проблемы и беспокойство.

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Тройка – залог успеха сразу для двух знаков - Овнов и Скорпионов. Если вы сомневаетесь, когда провести важные переговоры или принять серьезное решение, то смело полагайтесь на число, содержащее цифру 3. В качестве талисмана эти знаки могут использовать треугольник.

Цифра 4 принесет удачу и счастье Девам и Близнецам. В этой цифре содержится энергетика знаний, глубоких мыслей, науки, обмена опытом. Четверка приносит счастье Девам и Близнецам. Квадрат станет отличным талисманов для рожденных под этим знаком.

Пятерка несет сильную позитивную энергетику Стрельцам. В целом, Стрельцы – любимчики судьбы, поэтому цифра 5 для них будет счастливой в сочетании с любыми другими цифрами. Пятиконечная звезда для них может стать настоящим оберегом.

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Цифрой удачи и гармонии для Весов и Тельцов станет шестерка. Это число принесет счастье в любовных делах. Смело назначайте дату свадьбы на 6.06. Цифры 4 и 9 усилят позитивный эффект шестерки, при этом четверка – принесет счастье в отношениях и брака, а девятка – позитивно скажется на профессиональном поприще.

Семерку всегда считали счастливым числом, но по настоящему счастливой она станет для Козерогов. Цифра 7 помогает этому своенравному знаку прислушаться к своему ангелу-хранителю и принять правильное решение.

Восьмерка – счастливая цифра для Водолеев. Ее двойное изображение похоже на зеркальное отражение в воде. Восьмерка помогает Водолеям черпать энергию из окружающего мира, она заряжает этих особенных, талантливых и оригинальных людей вдохновением и озарением. К тому же 8 – это символ бесконечности, спираль, поэтому Водолеям рекомендуется выбирать для себя украшения, содержащие этот символ.

Рыбам стоит обратить внимание на цифру 9. Девятка – символ законченности, зрелости, замыкания круга, поэтому именно круг станет лучшим талисманом для Рыб. Цифра 9 в сочетании с 1 приносит Рыбам деньги, в сочетании с 2 – усиливает интуицию и помогает принять верное решение, а в сочетании с 6 — привлекает к ним любовь.

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Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.