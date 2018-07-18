Ученые рассказали, какой продукт убережет от инсультов и инфарктов

Открытие совершила команда ученых из "штата Одинокой Звезды" - Техаса
Постоянное употребление жирного молока способно увеличить продолжительность жизни и снизить риск инфарктов и инсультов.
К такому выводу после длительных исследований пришла команда ученых из Техасского университета (США). По их словам, длительное время медики были уверены в том, что самый полезный для здоровья вариант − употребление обезжиренного молока.
Однако, результаты новых исследований показывают, что жирное молоко обязательно станет преградой для развития патологий, которые приводят к инфарктам и инсультам.
Как сказала руководитель проекта, профессор Марша Отто, молочный жир только в исключительных случаях увеличивает риск возникнования сердечных заболеваний и общей смертности.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какой продукт разрушает кровеносную систему человека.