Ученые рассказали, какой продукт убережет от инсультов и инфарктов

Постоянное употребление жирного молока способно увеличить продолжительность жизни и снизить риск инфарктов и инсультов.

К такому выводу после длительных исследований пришла команда ученых из Техасского университета (США). По их словам, длительное время медики были уверены в том, что самый полезный для здоровья вариант − употребление обезжиренного молока.

Однако, результаты новых исследований показывают, что жирное молоко обязательно станет преградой для развития патологий, которые приводят к инфарктам и инсультам.

Как сказала руководитель проекта, профессор Марша Отто, молочный жир только в исключительных случаях увеличивает риск возникнования сердечных заболеваний и общей смертности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какой продукт разрушает кровеносную систему человека.