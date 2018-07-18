"Воплощение огня". Стали известны самые агрессивные и конфликтные знаки Зодиака

Из 12 знаков Зодиака три — огненный, водный и воздушный — Лев, Скорпион и Водолей соответственно, являются самыми агрессивными и конфликтными.

Люди, родившиеся под этими знаками, могут чересчур бурно реагировать на несогласие с их позицией, пишет "Обозреватель".

Львы являются воплощением огня, поэтому, если их разозлить, от горящей волны агрессии скрыться будет практически нереально.

Представители этого знака бывают довольно резкими, жесткими и порой даже неуправляемыми. Часто вспышки их гнева кажутся совершенно необоснованными, окружающие не могут найти им объяснений. Львы будут отстаивать свою правоту любыми способами, даже если на самом деле неправы.

Скорпионы — открытые, мудрые и никогда не делают ничего за спиной, но тот, кто явно перешел им дорогу и при этом не извинился, может бежать и прятаться, чтобы не попасться им на глаза.

Родившиеся под этим знаком люди в гневе рушат все вокруг, их ярости практически нет границ. Скорпион, как спичка, — моментально загорается и так же моментально остывает.

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Водолеи никогда не обращают внимания на чувства окружающих, они готовы переться, словно танк, только для того, чтобы достичь цели, которую накануне сами же себе и навязали. Их часто со временем разочаровывают призрачные цели, но никогда не признают, что были неправы. Они нередко могут закатить громкий скандал, агрессивно обвинив в своих промахах кого-то другого.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" подробный прогноз для каждого знака Зодиака на июль 2018 года. Эксперт подчеркнул, что очень благоприятный период ждет Раков. Ознакомиться с прогнозом астролога можно здесь.