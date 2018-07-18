Чем вредит отсутствие секса в семье: составлен топ-5 последствий

Если секс в семье сходит на "нет" или начинает приносить все меньше удовольствия – то супругам пора крепко призадуматься.

Можно, конечно, прожить и без сексуальных утех – но исключительно при условии, что такое положение вещей искренне устраивает обоих супругов.

Издание Nashamama выделило топ-5 последствий отсутствия интима в семье – такого, какой приносил бы радость обоим супругам.

1. Супружеская измена. Столкнувшись с секс-ограничениями в семье, один из супругов может пойти на сторону.

2. Дистанция: если при виде портится настроение – то невольно начинаешь задерживаться на работе и искать иные способы сбежать из дому.

3. Отвращение. Сначала из семейного "меню" исчезают нежности и прочие обнимашки, а затем и вовсе появляется взаимное раздражение.

4. Насилие. Чувствуя себя несчастным в браке, один из супругов может начать наказывать второго за свои беды – в том числе не только словесными придирками.

5. Развод – это, по сути, пик плохих отношений в семье, когда терпению уже пришел конец.

Напомним, ранее ученые и медики установили, каким для женщин должен был хороший секс, а также рассказали в какой момент отношений паре лучше всего заняться сексом.