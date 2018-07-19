Ученые выяснили, в чем состоит смертельная опасность укуса комара

Безобидный с первого взгляда укус комара может обернуться для человека смертью – если насекомое является переносчиком лихорадки, малярии или другой смертельной инфекции.

В частности, комары из Австралии – Aedes – могут заразить человека лихорадкой Денге, а также вирусом Зика и Чикунгунья. Так что ученые советуют быть осторожнее, пишет "АиФ".

Более того – заразившийся человек, являясь переносчиком и очагом инфекции, помогает болезни "путешествовать" дальше, в другие регионы. А это в свою очередь ежегодно приводит к вспышкам эпидемий.

Помимо комаров опасность в этом плане также представляют свиньи, домашняя птица и крупный рогатый скот.

Ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.