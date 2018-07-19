Стали известны самые неудачливые знаки Зодиака

Из 12 знаков Зодиака три — водный, земной и огненный — Рак, Дева и Стрелец соответственно, являются самыми неудачливыми.

Люди, родившиеся под этими знаками, могут страдать от того, что обстоятельства все время складываются не лучшим для них образом, пишет "Обозреватель".

Раки оберегают себя от возможных форс-мажоров, часто просто закрываются от большого везения, ставят преграду перед новыми горизонтами, а потом сваливают все на то, что удача не на их стороне.

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Девы могут упустить везение, оказаться не слишком проворными и быстрыми. Представителям этого знака тяжело достичь высот из-за собственного страха, если они смогут его преодолеть — жизнь в корне поменяет свое течение.

Стрельцы не самые удачливые люди, поскольку часто слишком тревожны и чрезмерно зациклены на своих проблемах. Родившиеся под этим знаком люди готовы переться напролом, не замечая никаких преград, но, к сожалению, такая тактика не всегда эффективна. Иногда могут сталкиваться с трудностями, которые нужно упорно преодолевать, но не желают этого делать из-за излишнего упрямства.

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Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

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