Стало известно, когда на Землю обрушатся новые магнитные бури

В июле и августе 2018 года особо серьезных вспышек на Солнце не предвидится, поэтому в эти месяцы не стоит ожидать сильных магнитных бурь. При этом ученые предупреждают о незначительных геомагнитных колебаниях.

Магнитную бурю можно ожидать 23 июля, а в конце месяца и в начале августа геомагнитных колебаний не прогнозируется.

Отметим, что при магнитных бурях больше всего достанется людям с сердечными заболеваниями. Остальные могут страдать от мигреней и бессонницы.

При этом от магнитных бурь больше всего страдают люди с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией.

Напомним, ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.