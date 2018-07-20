Что делать, если укусила собака: 6 советов от МОЗ

Вирус бешенства в 99% случаях людям передается через укус собаки.

Чтобы обезопасить себя, МОЗ настоятельно рекомендует сразу же после укуса выполнить 6 простых действий:

1. Промыть рану – сразу же и тщательно. Лучше всего водным раствором с мылом. Помните: это может спасти вам жизнь.

2. Дезинфицировать рану. Причем перекись водорода тут не поможет – нужно антисептическое средство на основе йода или спирта.

3. Идти в ближайшее медучреждение. Возможно, понадобится прививка. Наличие нужной вакцины в вашем регионе можно проверить по данной ссылке.

4. Укусившее животное – по возможности — отнести в ветеринарную службу. Если специалисты не смогут подтвердить отсутствие бешенства у пса (в частности, в виду отсутствия самой собаки), то профилактический курс прививок придется проходить полностью.

5. Домашних животных вакцинировать от бешенства – причем всегда. И не только собак, но и кошек.

6. Сделать профилактическую прививку. Это особенно актуально для тех, чья работа связана с повышенным риском заражения: ветеринарам, егерям и т.п.

Помимо бешенства при укусе животного человек также может подхватить возбудитель столбняка. Так что профилактическая прививка и от этой страшной напасти лишней не будет.

Ранее ученые выяснили, в чем состоит смертельная опасность укуса комара. Помимо комаров опасность также представляют свиньи, домашняя птица и скот.

Напомним, медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.