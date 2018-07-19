Ученые рассказали, когда лучше всего заниматься сексом ради зачатия детей

Коллектив ученых из Швейцарии после длительных исследований установил время, когда занятия сексом наиболее благоприятно для зачатий детей.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Daily Mail. Согласно обнародованным данным, благоприятен для зачатия период раннего утра − до 07.30, причем только в весенние месяцы. По словам ученых, именно тогда как женский, так и мужской организмы наиболее восприимчивы к размножению.

В исследованиях были использованы данные, собраные медиками-экспертами из Университетской клиники Цюриха. Они провели анализ генетического материала 7968 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, которые лечились от бесплодия.

По словам руководителя проекта, доктора Бригитт Линер, в ходе исследования также был замечен тот факт, что в летний период вероятность зачатия детей снижается в несколько раз.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, чего нельзя есть и пить перед сексом, а также о том, в какое время занятия интимом приносят значительный вред здоровью.