Астрологи назвали "самое глупое", что можно сделать в лунное затмение 27 июля

У краинцы (как и жители остальных стран) вступили в коридор затмений, который завершится лунным затмением 27 июля 2018 года.

Лунное затмение 27 июля 2018: время

Начнется лунное затмение 27 июля, в пятницу, в 23:22 по киевскому времени (в 20:22 – по Гринвичу).

Как отмечают астрологи Telegram-канала "Сухарева башня", продлится лунное затмение аж 103 минуты – более продолжительного лунного затмения в этом веке уже не будет.

Лунное затмение 27 июля-2018: где будет видно

Полное лунное затмение 27 июля смогут увидеть жители Ближнего Востока, южной и восточной Африки, а также центральной и южной части Азии.

Полутеневое же затмение можно будет увидеть практически из любой точки Земли – за исключением Чукотки, Камчатки и Северной Америки.

Жители Европы (в том числе и Украины), Южной Америки и Западной Африки смогут наблюдать затмение при восходе Луны, а Восточной Азии и Австралии – при ее заходе.

Лунное затмение 27 июля: в каком знаке

Лунное затмение 27 июля произойдет в знаке Козерога. Именно в этом знаке на данный момент находится в экзальтации ретроградный Марс. Причем в тот день – впервые с 2003 года – Марс будет в великом противостоянии.

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Лунное затмение 27 июля: влияние на каждый знак Зодиака

"В общем, мы станем свидетелями редчайшей конфигурации светил, которая запустит новые мощные процессы и перемены в жизни почти каждого жителя Земли. В ближайший месяц многие смогут ощутить приливы агрессии (которую сложно будет контролировать) и бунтарства", – отмечает Telegram-канал.

В политическом контексте для власть предержащих наступает не самое благоприятное время. Ведь на порядок возрастают риски массовых протестов и военных переворотов. Причем высокие риски сохранятся аж до начала сентября, когда Марс и Сатурн выйдут из ретроградного состояния.

Напомним, известный астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" говорил о том, что в период "кровавого" лунного затмения следует опасаться военных действий. "Ведь Марс — это бог войны, а тут самое длительное затмение вблизи него. Потому ситуация может разворачиваться очень драматично. Например, такие события могут начать разворачиваться на Ближнем Востоке", — подчеркнул Росс.

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Это затмение не лучшим образом может сказаться и на психике женской части населения. Приступы истерии возможны даже у самых сангвинических представительниц прекрасного пола. Посему мужчинам необходимо в этот период быть крайне аккуратными в общении с дамами, чтобы не "пожать бурю".

Лунное затмение 27 июля: что нельзя делать

Астрологи призвали отказаться от наблюдения за лунным затмением. "Это самое глупое, что можно будет сделать вечером 27 июля. Более глупым могут стать только обильные возлияния алкоголя в этот день", – пишет "Сухарева башня".

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